السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة: 93 شهيدا و324 مصابا منذ وقف إطلاق النار في القطاع

غزة
غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 324 شخصا وانتشال جثامين 464 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الحالي. 

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس يوم 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ. 

بينهم طفل، 3 مصابين في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة بغزة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابتين في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة طفل بجروح خطيرة جراء نيران الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح مصدر في مستشفى العودة، إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف مباني سكنية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان: “إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وفي سياق اخر، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في وادي سعير شمال محافظة الخليل، حسب ما أفادت تقارير إخبارية. 

 وأمس هاجم أيضا مستوطنون المركبات الفلسطينية ورشقوها بالحجارة في منطقة مرج سيع، بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله

وكان جنود ومستوطنون اعتدوا بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون في بلدة نحالين ببيت لحم. 

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت سابق مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، بذريعة قربها من إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة غزة قطاع غزة وقف اطلاق النار إسرائيل حماس
ads

الأكثر قراءة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة، الـ 10جرامات وصلت لـ 68575 جنيها

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

الدوري المصري، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف قبل الجولة الـ12

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads