رئيس كفر الشيخ الأزهرية يلتقي منتخب ألعاب القوى قبل معسكر البطولة النهائية

التقى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالطلاب المشاركين بمنتخب المنطقة لألعاب القوى (ذكور) عن المرحلة الثانوية، لتحفيزهم قبل السفر لمعسكر البطولة لحضور التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية، والتي تقام ببيت شباب الأزهر بسموحة- الاسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 27 من أكتوبر الجاري.

جاءت فعاليات لقاء رئيس المنطقة بالوفد الطلابي المشارك بمعسكر الجمهورية لألعاب القوى والمشرفين المرافقين للطلاب، بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم السبت، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور أبو السعود الزفتاوي، مسؤول رعاية الطلاب.

من جانبه أكد رئيس المنطقة، على الطلاب بضرورة الاعتزاز بكونهم أزهريين وأنهم يجب عليهم أن يتصرفوا بما يليق بالطالب الأزهري، كما حثهم على الاستعداد بأعلى درجات التركيز، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى خلال فترة انعقاد المعسكر، للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة، مطالبًا سامح منصور، المشرف المرافق للطلاب خلال المعسكر بضرورة الاهتمام والعناية بالطلاب والحفاظ عليهم.

