افتتاح الدورة التدريبية التأسيسية لمعاوني النيابة الإدارية

افتتح مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، صباح اليوم السبت، وبمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، الدورة التأسيسية لمعاوني النيابة الإدارية ممن شملهم القرار رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٥ وعددهم (٨٧) عضوًا، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال الاهتمام بدعم قدرات الأعضاء منذ الالتحاق بالهيئة القضائية وطوال مسيرتهم؛ بما يكفل لهم تأدية رسالتهم السامية لتحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

يذكر أن النيابة الإدارية انتهت من إعداد عدد من الدورات التدريبيه على مدار العام.

