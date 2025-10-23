النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية حول آليات التحقيق

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، بالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا برئاسة المستشار حمادة صايم، وبتشريف من المستشار زكي شلقامى مدير إدارة التفتيش القضائي، اليوم الخميس الموافق، الدورة التدريبية حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي عقدت بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا خلال الفترة من ٢١ - ٢٣ أكتوبر الجاري، وبمشاركة (٥٠) عضوًا من درجة معاون نيابة حتى درجة رئيس نيابة.

فعاليات النيابة الإدارية في دورة التحقيقات

وبدأت الفعاليات بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، وقيادات النيابة الإدارية الحضور وعلى رأسهم السيد المستشار محمد زكي – مدير المكتب الفني بالمنيا، والمستشار منتصر شمس الدين مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنيا، والمستشار حمادة صايم – رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنيا.

كما نقل للمشاركين خالص تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تسهم الدورة التدريبية في دعم القدرات الفنية للمشاركين؛ بما يعينهم على أداء عملهم القضائي، وتحقيق رسالتهم السامية، حيث تضمن برنامج الدورة التدريبية استعراض مختلف الإشكاليات التي قد تعوق عمل الأعضاء أثناء إجراء التحقيقات، وذلك من خلال طرح قضايا وتطبيقات عملية. واختتم مدير المركز كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنيا على حسن تعاونهم في تنسيق هذه الدورة التدريبية لتخرج في أفضل صورة لها.

وفي كلمته رحب المستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية بالحضور، وأعرب عن بالغ سعادته بتواجده في محافظة المنيا، ورحب بأسرة مركز التدريب القضائي، وأثنى على الجهد المبذول في تنظيم هذه الدورة، وأكد على أهميتها في تنشيط المعلومات القانونية لدى الأعضاء بصفة مستمرة بُغية دعم قدراتهم في كافة إجراءات التحقيق وإعداد مذكرة التصرف، تحقيقًا للعدالة الناجزة، لاسيما في ظل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين، والتي تتطلب مداومة الاطلاع على كل ما هو مُستجد ومُستحدث، من أجل إرساء البُنيان القانوني لدى الأعضاء.

وشدد سيادته على السادة المتدربين بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد القضائية وتنفيذ التعليمات القضائية بكل دقة، ووجه الشكر للقائمين على إعداد وتنسيق هذه الدورة، متمنيًا التوفيق والسداد للأعضاء المُتدربين، كما أكد على أهمية المشاركة في الدورات التدريبية التي تدعم قدراتهم وملكاتهم في العمل القضائي.

و تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

- "بناء القمم والجدارات القضائية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتورمعتز الهلالي – عضو مركز التدريب القضائي.

- "فن إدارة التحقيق – إدارة الوقت والضغوط"، وتفضل بإلقائها المستشار سمير محمود نائب رئيس الهيئة.

- "المآخذ الشكلية للتحقيق"، وتفضلت بإلقائها المستشارة نهى أسامة بإدارة التفتيش القضائي.

- "الإشكاليات الموضوعية للتحقيق"، وتفضل بإلقائها المستشار محمود عبد الحليم – نائب رئيس الهيئة.

- "التصرف وصياغة مذكرة القضية"، وتفضل بإلقائها المستشارأحمد عمر - نائب رئيس الهيئة.

- "ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية وآثارها"، وتفضل بإلقائها المستشارناصر إبراهيم - المكتب الفني لرئيس الهيئة.

- "آليات التحقيق والتصرف في القضايا الرقمية"، وتفضل بإلقائها المستشار عبد الجليل محمد – بإدارة التفتيش القضائي.

- "التحقيق والتصرف في قضايا الإحالات الوجوبية للمحاكمة" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتورمحمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة.

- "المآخذ القضائية من واقع أحكام الإدارية العليا"، وتفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق – بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.