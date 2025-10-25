خبيرة أسواق مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء أسبوع من التداولات مالت فيه موشرات أسواق الخليج على التواجد في المنطقة الخضراء بدعم من توالي إعلان نتائج الأعمال للعديد من الشركات والتي حققت أرباحا غير مسبوقة.

الإمارات العربية المتحدة

حقق سوق دبي المالي أداءً قويًا وصعد مؤشره بما يلامس 1.9% خلال جلسات الأسبوع إلى نحو6066 نقطة وسط تداولات بقيمة 2.6 مليار درهم عبر 53.8 ألف صفقة.

وحقق ارتفاع أسبوعي في أبوظبي حيث سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعًا بنحو 1% على الأسبوع الماضي ليغلق عند 10201 نقطة وسط نشاط التداولات على أسهم اللوجيستيات والبنوك.

المملكة العربية السعودية

تراجع المؤشر السعودي حيث هبط 18 قطاعًا على رأسها قطاع البنوك وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.73% وتقدر ب 84.9 نقطة منهيًا تعاملات الأسبوع عند مستوى 11,611.68 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعًا إلى 9.639 تريليون ريال مقارنة مع 9.546 تريليون ريال الأسبوع قبل الماضي.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 24.62 مليار ريال مقابل 28.92 مليار ريال بالأسبوع الماضي كما تراجعت أحجام التداولات بنسبة 22%، إلى 1.12 مليار سهم.

الكويت

حيث سجلت مؤشرات الأسهم الكويتية ارتفاعًا جماعيًا هذا الأسبوع بدعمٍ من أداء إيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية بقيادة قطاع الطاقة

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% ليغلق عند 9456.96 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% إلى 8923.02 نقطه كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.01% منهيًا التعاملات عند مستوى 8836.04 نقطة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.62% إلى 8550.03 نقطة.

ووصلت القيمة السوقية للأسهم الكويتية إلى 53.36 مليار دينار بنسبه ارتفاع بنحو 0.68% أو 359 مليون دينار مقارنة بمستويات الأسبوع قبل الماضي فيما انخفضت أحجام التداول إلى 3.28 مليار سهم وقيم التداول هبطت إلى 744.62 مليون دينار عبر تنفيذ 171.87 ألف صفقة.

