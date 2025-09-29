الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قيمة احتياطي الذهب الأمريكي تتجاوز تريليون دولار بعد بلوغه مستوى قياسي

احتياطي الذهب، فيتو
احتياطي الذهب، فيتو

تجاوزت قيمة احتياطيات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب تريليون دولار، أي أكثر من 90 ضعف القيمة المسجلة في الميزانية الحكومية، مع تحقيق المعدن النفيس أعلى المستويات القياسية الجديدة على الإطلاق.

احتياطات الذهب الأمريكية 

 تجاوز أكبر مخزون ذهب في العالم هذا المستوى التاريخي بعد تخطي سعره 3824.50 دولار للأونصة اليوم الإثنين، ليرتفع بنسبة 45% هذا العام، مع ذلك، فإن قيمته الرسمية اعتمادا على السعر الذي حدده الكونجرس في 1973 عند 42.22 دولار للأونصة، ثابتة عند أعلى قليلا من 11 مليار دولار.

 

ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي 

 سجل المعدن النفيس مستويات قياسية متتالية هذا العام، مع بحث المستثمرين عن الأمان في مواجهة الاضطرابات من حروب تجارية، وتوترات جيوسياسية، وتزايد المخاوف حول أزمة تمويل حكومي محتملة في الولايات المتحدة.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن بالربع الثاني من 2025

الخزانة الأمريكية تعلن عن صفقة بين واشنطن وبكين بشأن تيك توك

كما كان الارتفاع مدعوما بتدفق الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة، واستئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب وزارة الخزانة الأمريكية احتياطيات وزارة الخزانة الأمريكية احتياطات الذهب الأمريكية أكبر مخزون ذهب أسعار الذهب الكونجرس

مواد متعلقة

مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن بالربع الثاني من 2025

تقرير لـ "معلومات الوزراء": خُمس إجمالي الذهب المستخرج تاريخيًّا تمتلكه البنوك المركزية حول العالم.. الولايات المتحدة تتصدر القائمة بحجم احتياطي يتجاوز 8,133 طن

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads