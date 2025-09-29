قيمة احتياطي الذهب الأمريكي تتجاوز تريليون دولار بعد بلوغه مستوى قياسي

تجاوزت قيمة احتياطيات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب تريليون دولار، أي أكثر من 90 ضعف القيمة المسجلة في الميزانية الحكومية، مع تحقيق المعدن النفيس أعلى المستويات القياسية الجديدة على الإطلاق.

احتياطات الذهب الأمريكية

تجاوز أكبر مخزون ذهب في العالم هذا المستوى التاريخي بعد تخطي سعره 3824.50 دولار للأونصة اليوم الإثنين، ليرتفع بنسبة 45% هذا العام، مع ذلك، فإن قيمته الرسمية اعتمادا على السعر الذي حدده الكونجرس في 1973 عند 42.22 دولار للأونصة، ثابتة عند أعلى قليلا من 11 مليار دولار.

ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي

سجل المعدن النفيس مستويات قياسية متتالية هذا العام، مع بحث المستثمرين عن الأمان في مواجهة الاضطرابات من حروب تجارية، وتوترات جيوسياسية، وتزايد المخاوف حول أزمة تمويل حكومي محتملة في الولايات المتحدة.

كما كان الارتفاع مدعوما بتدفق الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة، واستئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.