خارج الحدود

غارة إسرائيلية على بلدة حاروف جنوبي لبنان

أفادت تقارير إخبارية بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حاروف جنوبي لبنان، اليوم السبت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أمس الجمعة، ثلاث غارات إسرائيلية على لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وأسفرت الغارات التي شنها جيش الاحتلال  الإسرائيلي  عن شهيدين وجريحين. 

وقبل وقت سابق  أكدت مصادر أوروبية أن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط.

وأضافت المصادر أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل.

 

خروقات حزب الله

 وقال مصدر أمني إسرائيلي عربية"، الجمعة: إن إسرائيل توجهت للجنة وقف الأعمال العدائية مع لبنان (الميكانيزم) بـ1734 شكوى بشأن خروقات لحزب الله.

وأوضح المصدر: "طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع 840 شكوى منها.. وقال الجيش اللبناني إنه تم التعامل مع 528 شكوى".

وأضاف: "جيش الاحتلال  الإسرائيلي تعامل بنفسه مع 88 شكوى.. وفي 812 حالة تم تقديم الشكوى بعد أن تعاملت  إسرائيل معها فعليا".

وكشف المصدر الأمني أن "هناك 452 نشاطا تم التعامل معه بمبادرة من الجيش اللبناني".

وأشار كذلك إلى أن "أكثر من 320 ناشط في حزب الله قُتلوا منذ بدء سريان الاتفاق".

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في أغسطس الماضي تجريد حزب الله من سلاحه.

ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".

وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام،، أن "لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام"، مطالبا في المقابل بأن تقوم إسرائيل "بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة".

