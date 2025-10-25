معهد الصحافة النمساوية يمنح روح الشهيدة مريم أبو دقة جائزة الأبطال لعام 2025

منح معهد الصحافة الدولي في العاصمة النمساوية فيينا، الصحفية الفلسطينية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025 تقديرًا لشجاعتها في أداء رسالتها المهنية وتضحيتها في سبيل نقل الحقيقة.

وتسلمت "اندبندنت عربية" جائزة بطل حرية الصحافة العالمية نيابة عن مراسلتها الراحلة في غزة مريم أبو دقة في حفل أقامه المعهد الدولي للصحافة بفيينا بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي.

ونعى بيان الجائزة المصورة والمراسلة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها "خاطرت بحياتها مرارًا لتوثيق الفظائع المستمرة في غزة".

وأورد أن جريمة قتلها التي لم يُحاسب عليها أحد تجسد الظروف الخطرة التي يعيشها الصحفيون في غزة، ومنها الهجمات المستهدفة والتشريد والتجويع.

وبث القائمون على الحفل رسالة مصورة لوالد الراحلة رياض أبو دقة عبر فيها عن شكره للمعهد الدولي للصحافة لتكريمه ابنته مريم قائلًا "أريد أن يتذكر العالم كله مريم، فأنا أتذكرها يوميًا، وكل لحظة وفقدانها يترك أثرًا صعبًا على العائلة".

وأوضح أنها كانت مُثقلة بالعمل، وكانت دائمًا تسعى إلى أن تكون السباقة في تغطية الأحداث، وكانت امرأة قوية جدًا ومليئة بالحيوية، وكان الجميع يحبها في الأوساط الصحفية.

