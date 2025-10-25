السبت 25 أكتوبر 2025
استئناف حركة المرور بطريق بنها الحر بعد رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص (صور)

 عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها – شبرا الحر  نطاق القليوبية عقب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة قها اتجاه القاهرة، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث نتج عن انقلاب الميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

