7 رجال و4 سيدات، تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في التسول

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من 7 رجال و4 سيدات، منهم 4 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ونجحت قوات الأمن في القبض علي شبكة تشكيل عصابي  بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

 

وتم ضبط بصحبتهم 19 حدثا عرضوا حياتهم للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي.

 

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

 

الجريدة الرسمية