هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تبلغ أمريكا رفضها لعمل الأونروا في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعودة إلى العمل فى قطاع غزة، وذلك على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذى دعا إسرائيل إلى التعاون مع الوكالة الأممية.

إسرائيل ملزمة قانونيًا بالسماح للأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية في غزة

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أونروا، لن تطأ قدمها غزة مجددًا"، زاعمًا أن جميع وكالات الأمم المتحدة التي عملت في القطاع فشلت في أداء مهامها.

وأوضح المسؤول أن تل أبيب نقلت هذه الرسالة إلى واشنطن، معربًا عن أمله في أن يتفق الأمريكيون مع الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الأربعاء، رأيًا استشاريًا يفيد بأن إسرائيل ملزمة قانونيًا بالسماح للأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تثبت أن الوكالة تسللت إليها حركة حماس أو أنها فقدت حيادها.

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

يُذكر أن قرار المحكمة غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يمثل ضغطا دوليا جديدا على إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت: سعيد سعدي الهيموني ونجله فضل، وطارق النجار، وسعدي ابو وهدان، واحمد نادر كرامة، وعاطف رجائي الهيموني، وطلال النجار، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 3 أشخاص من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله واعتقلت كلا من: حمزة محمد دلاش، ومحمد عبد الجليل دلاشي. وفي بلدة كوبر شمال غرب رام الله اعتقلت محمد هشام شنان (32 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.