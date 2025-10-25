السبت 25 أكتوبر 2025
الدوري المصري، مودرن سبورت يستدرج ذئاب الجبل

المقاولون
المقاولون

الدوري المصري، يحتضن ستاد السلام في الثامنة مساء اليوم مواجهة مودرن سبورت والمقاولون في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المقاولون بقيادة سامي قمصان المدير الفني لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم فيما يسعي مودرن سبورت بقيادة مجدي عبدالعاطي لمواصلة انتصاراته بالدوري.

 

موقف مودرن سبورت في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من عشر مباريات بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا.

 

ونجح مودرن سبورت في العودة للانتصارات أمام وادي دجلة بالجولة الماضية بنتيجة 2-1.

 

موقف المقاولون في الدوري المصري


على الجانب الآخر يحتل المقاولون المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 11 مباراة  ولم يحقق أى فوز وتعادل ست مرات وخسر خمس مباريات.

 

 وسجل المقاولون أربعة أهداف كثاني أضعف هجوم في الدوري بعد فاركو ودخل مرماه 10 أهداف.

حكام مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون العرب

ويدير مباراة مودرن سبورت أمام المقاولون أحمد جمال حكما للساحة، ويساعده هاني خيري وأحمد عبد الغني، ومحمد أيمن حكمًا رابعًا، بينما يتولى إدارة تقنية الفيديو كل من عمرو الشناوي وأحمد حامد فهيم.

 

