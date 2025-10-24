بعد ارتفاع الوقود، الزراعة تكشف حقيقة زيادة أسعار الدواجن واللحوم

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن زيادة أسعار الوقود لم تؤثر بشكل ملموس على أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق، مشددًا على أن الوزارة تتابع بدقة أي تحركات غير مبررة في الأسعار.

لجان متابعة ميدانية فورية

وأوضح “سليمان”، أن اللجان الميدانية تحركت فور الإعلان عن زيادة أسعار الوقود لمتابعة الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام"، الذي يقدمه عمرو حافظ والمذاع على قناة الشمس:"بمجرد ما تم زيادة أسعار المحروقات، على الفور توجّهت لجان للاطمئنان أن مفيش أي زيادات غير مبررة حصلت".

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارة الزراعة وكافة الأجهزة الرقابية لضمان التوازن في الأسواق ومنع أي استغلال للموقف.

إنتاج ضخم يعزز استقرار السوق

واستعرض رئيس قطاع الثروة الحيوانية مؤشرات النمو في الإنتاج المحلي، موضحًا أن إنتاج اللحوم الحمراء ارتفع هذا العام إلى 600 ألف طن مقابل 550 ألف طن العام الماضي، أما إنتاج بيض المائدة قفز إلى 16 مليار بيضة مقارنة بـ 14 مليار بيضة في العام السابق، في حين أن إنتاج دجاج التسمين وصل إلى 1.6 مليار دجاجة مقابل 1.4 مليار العام الماضي.

وأكد أن زيادة المعروض وارتفاع الإنتاجية ساعدا على امتصاص أي زيادات محتملة في تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

ضبط الأسواق ومنع الاحتكار

وشدد “سليمان” على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لتخزين أو حجب الأعلاف أو مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا:"نتخذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد أي تلاعب بالسوق أو محاولات لاستغلال المربين".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استقرار أسعار اللحوم والدواجن هو هدف استراتيجي تسعى الوزارة للحفاظ عليه، بالتعاون مع الجهات الرقابية، لحماية المستهلك ودعم المربين.

