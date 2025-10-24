علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن العدل كان "سِمة" من سمات الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في حكمه، مشيرًا إلى أن قصص عدله وسماحته أسهمت في نشر الإسلام وإثبات عظمة الشريعة.

قصة تاريخية شهيرة للإمام علي بن أبي طالب

واستعرض “الفرماوي”،”، قصة تاريخية شهيرة تجسد عدل الإمام علي وشمولية الإسلام، بطلها الإمام علي نفسه والقاضي الشهير شريح بن الحارث الكندي، الذي قضى للمسلمين سبعين عامًا.

وروى القصة قائلًا إن الإمام علي رضي الله عنه، بينما كان يسير في سوق المسلمين، وجد درعه الخاصة في يد رجل يهودي يعرضها للبيع، أمسك الإمام علي بالرجل والدرع، وقال: "الدرع درعي"، فما كان من اليهودي إلا أن قال: "بيني وبينك قاضي المسلمين شريح"، وتوجه الاثنان إلى القاضي شريح، الذي نظر في القضية، وكانت الدرع في حيازة اليهودي،

وتابع: القاعدة الشرعية تقول: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ن وطلب القاضي شريح من الإمام علي تقديم شهود لإثبات ملكيته، فقدم الإمام ابنه الحسن وعبده قنبل؛ لكن القاضي شريح قضى بعدم جواز شهادة الابن لأبيه منعًا للمحاباة، كما اعتبر شهادة العبد منقوصة؛ وبناءً عليه، قضى القاضي بالدرع لليهودي، ووقف اليهودي متعجبًا من سماحة وعدالة الإسلام التي لم يكن يتوقعها، وقال كلمته الشهيرة: "أشهد بالله أن هذه أحكام أنبياء نزلت من السماء! اختصم أنا وأمير المؤمنين إلى قاضيه، فيقف معي أمام القاضي، والقاضي يرد شهادة ابنه سبط رسول الله ويحكم لي بالدرع!"، وعندئذ، أعلن اليهودي إسلامه ونطق بالشهادتين، وكشف للجميع أن الدرع سقطت من الإمام علي يوم صفين وهو من أخذها، فما كان من الإمام علي إلا أن قال: "إذا هي هدية مني لك"، ويُذكر أن هذا اليهودي أصبح لاحقًا يحمل تلك الدرع ويجاهد بها في سبيل الله، متحولًا من عدو إلى محب بفضل العدل.

عدل الإمام علي بن أبي طالب

وأشار خلال تصريحات ببرنامج "الكنز"، الذي يقدمه أشرف محمود، المذاع على قناة "الحدث اليوم

إلى أن عدل الإمام علي لم يكن فقط في القضاء بين المتخاصمين، بل في الفهم العميق للشريعة، مستدلًا بقصة قضاء الإمام في اليمن على أربعة رجال سقطوا في بئر مع أسد، حيث حكم بالدية وفقًا لدرجة تضرر كل منهم، وهو ما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكده، مشيرًا إلى قول سيدنا عمر بن الخطاب: "لا قضية إلا وأبا الحسن لها"، تأكيدًا على مكانة الإمام علي كـ"أقضاكم" على الإطلاق.

أحمد كريمة: أول جهاز مركزي للمحاسبات في الإسلام كان في عهد الإمام علي بن أبي طالب

من جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، كان رمزًا للجود والكرم الحقيقي، والذي لا يُقاس بكثرة المال، بل بالإيثار على النفس، مستشهدًا بآيات سورة الإنسان التي نزلت في حقه وحق آل بيته.

وأشار “كريمة”،، إلى أن الإمام علي بن أبي طالب لم يكن غنيًا مُترفًا، بل كان يعمل بسقاية الناس بالدلو مقابل تمرات، ومع ذلك، لم يكن يُبقي في داره شيئًا من أجر تعبه اليومي، ليجسد بذلك المعنى القرآني: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.

ولفت إلى أن كرم الإمام علي وصل إلى حد عدم المجاملة في دين الله، وهو ما ظهر في مواقفه المتعلقة بالمال العامن أبرزها رد القطائع؛ ففي الفترة التي سبقت خلافته، كانت هناك "قَطائع" (أراضٍ وهبات) قد مُنحت لبعض الأفراد، والإمام علي رد هذه القطائع إلى بيت مال المسلمين العام، بدلًا من أن ينقلها إلى بني هاشم أو يستفيد منها المقربون، ليؤكد أن ملكية المال هي للأمة جمعاءن فضلًا عن محاسبة الولاة، وكان الإمام علي أول من طبق بصرامة ما يمكن تسميته بـ"أول جهاز مركزي للمحاسبات" في تاريخ الإسلام؛ لم تأخذه لومة لائم في محاسبة العمال والولاة، حتى من الذين وُلوّا قبل عهده.

وأوضح أن الإمام علي بن أبي طالب اتبع في التوزيع سياسة سيدنا أبي بكر الصديق، حيث ساوى في العطاء بين الناس، ولم يفضل أحدًا على آخر بناءً على الأسبقية في الإسلام أو الهجرة، بخلاف ما حدث في فترة سيدنا عمر بن الخطاب التي اعتمدت التفاضل للمصلحة الشرعية.

وأشار إلى التناقض الملفت بين جود وكرم الإمام علي وزهده الشديد هو وأهل بيتهن قائلا: "هل تتخيلون أن السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين كانوا يتعشون بتمر وربما بمسخ حليب، بينما في المدينة تتصاعد الأبخرة من القدور.. عاشوا في زهد وتقشف وورع"، موضحًا أن هذا الزهد يعد مثالًا على أن الجود الحقيقي يكمن في الإيثار والتسخير الشخصي للمال العام لخدمة المصلحة العامة، وليس في الاستغلال أو الترف.

