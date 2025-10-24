السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستوطنون يهاجمون المركبات الفلسطينية ويرشقونها بالحجارة في رام الله

مستوطنون،فيتو
مستوطنون،فيتو

 أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن مستوطنين يهاجمون المركبات الفلسطينية ويرشقونها بالحجارة في منطقة مرج سيع، بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وكان جنود ومستوطنين اعتدوا بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون في بلدة نحالين ببيت لحم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت سابق  مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، بذريعة قربها من إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وفي حادثة مماثلة، اعترض مستوطنون طريق عدد من المزارعين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، وسط حماية قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط المنطقة.

إجلاء 41 حالة حرجة للعلاج خارج غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس،  امس أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي شملت 41 مريضًا في حالة حرجة، إلى جانب 145 من المرافقين من  قطاع غزة.

وقال جيبريسوس، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن المنظمة قادت "عملية إجلاء طبي خارج غزة هي الأولى منذ وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا يزال نحو 15,000 مريض ينتظرون الموافقة على تلقي الرعاية الطبية خارج غزة. ونواصل دعوة الدول لفتح جميع الطرق لتسريع عملية الإجلاء الطبي".


ويعاني عشرات الآلاف من إصابات تعرضوا لها خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، فيما يعاني آخرون من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وهي أمراض لا تستطيع المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع التعامل معها.

وجرى خلال الحرب إجلاء أكثر من 7 آلاف مريض من غزة، وتراجع معدل الإجلاء بشكل كبير منذ إغلاق معبر رفح الحدودي في مايو 2024، وسيطرة إسرائيل عليه.


بالتوازي مع ذلك، اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة "إبادة" يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ألبانيزي، في تصريح، إن الخطة "غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الصحة العالمية المنظومة الصحية بلدة ترمسعيا بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله تيدروس ادهانوم جيبريسوس

مواد متعلقة

مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون في بيت لحم

جولات استفزازية وطقوس تلمودية، مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

الإمام علي لم يسجد لصنم، أحمد كريمة يفسر قول "كرم الله وجهه"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads