رئيس وزراء بلجيكا يحذر أوروبا من المساس بأصول روسيا المجمدة

حذر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفير الدول الأوروبية من أن أي قرار بمصادرة الأصول الروسية المجمدة يجب أن يرافقه ضمان إعادتها جماعيا لروسيا، وعدم اقتصار ذلك على بلجيكا.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، حيث أكد دي ويفير أنه "إذا طالبت روسيا بلجيكا بهذه الأموال لأي سبب كان، فيجب تسليمها فورا".

ويأتي هذا الموقف في وقت ينقسم فيه الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 200 مليار يورو لدى الاتحاد، معظمها مودعة في شركة يوروكلير البلجيكية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تقديم قرض لأوكرانيا ممول من عائدات هذه الأصول، على أن يتم إعفاء كييف من سداده فقط في حال دفعت روسيا تعويضات عن الحبر، وهو اقتراح لا يزال يواجه انقساما بين الدول الأعضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.