رئيس وزراء بلجيكا يحذر أوروبا من المساس بأصول روسيا المجمدة

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفير

حذر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفير الدول الأوروبية من أن أي قرار بمصادرة الأصول الروسية المجمدة يجب أن يرافقه ضمان إعادتها جماعيا لروسيا، وعدم اقتصار ذلك على بلجيكا.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، حيث أكد دي ويفير أنه "إذا طالبت روسيا بلجيكا بهذه الأموال لأي سبب كان، فيجب تسليمها فورا".

ويأتي هذا الموقف في وقت ينقسم فيه الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 200 مليار يورو لدى الاتحاد، معظمها مودعة في شركة يوروكلير البلجيكية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تقديم قرض لأوكرانيا ممول من عائدات هذه الأصول، على أن يتم إعفاء كييف من سداده فقط في حال دفعت روسيا تعويضات عن الحبر، وهو اقتراح لا يزال يواجه انقساما بين الدول الأعضاء.

