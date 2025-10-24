زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمالي اليابان

أفادت وسائل إعلام، بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجات علي مقياس ريختر، في محافظة هوكايدو شمالى اليابان.

ويأتي زلزال هوكايدو، عقب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر الأربعاء الماضي، قبالة سواحل مدينة كوشيرو بمحافظة هوكايدو، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا

في سياق متصل، ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأربعاء، أن زلزالا قوته 6 درجات هز كوستاريكا أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 31 كيلومترًا.

وقبل ساعات ضرب زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبالة ساحل الإكوادور.

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا.

