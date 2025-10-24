الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمالي اليابان

زلزال بقوة 5.7 درجات
زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمالي اليابان

أفادت وسائل إعلام، بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجات علي مقياس ريختر، في محافظة هوكايدو شمالى اليابان.

ويأتي زلزال هوكايدو، عقب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر الأربعاء الماضي، قبالة سواحل مدينة كوشيرو بمحافظة هوكايدو، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا

في سياق متصل، ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأربعاء، أن زلزالا قوته 6 درجات هز كوستاريكا أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 31 كيلومترًا. 

وقبل ساعات ضرب زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبالة ساحل  الإكوادور. 

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن  الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقياس ريختر اليابان محافظة هوكايدو المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل

مواد متعلقة

بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة ساحل الإكوادور

زلزال بقوة 4.34 درجة يضرب السعودية

الثاني خلال أسبوع، زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة مينداناو المنكوبة في الفلبين

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على ديكيداها والتأهل لمجموعات الكونفدرالية

غياب الشناوي، توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

جماهير الزمالك تهاجم جون إدوارد وتطالب برحيله (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads