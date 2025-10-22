الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة ساحل الإكوادور

زلزال
زلزال

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر هز منطقة قبالة ساحل  الإكوادور. 
 

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا. 

واستنادًا إلى البيانات الزلزالية الأولية، يُرجّح أن يكون العديد من الأشخاص في منطقة مركز الزلزال قد شعروا به.

وليس من المفترض أن يتسبب في أضرار كبيرة، بخلاف سقوط الأشياء من الأرفف، وتحطم النوافذ، وما إلى ذلك، وفقًا لموقع "فولكانو ديسكفري".
 

