خارج الحدود

بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا

زلزال
زلزال

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، أن زلزالا قوته 6 درجات هز كوستاريكا أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 31 كيلومترًا. 
 

وقبل ساعات ضرب زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبالة ساحل  الإكوادور. 

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن  الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا. 

واستنادًا إلى البيانات الزلزالية الأولية، يُرجّح أن يكون العديد من الأشخاص في منطقة مركز الزلزال قد شعروا به.

وليس من المفترض أن يتسبب في أضرار كبيرة، بخلاف سقوط الأشياء من الأرفف، وتحطم النوافذ، وما إلى ذلك، وفقًا لموقع "فولكانو ديسكفري".

المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل زلزال كوستاريكا ساحل الإكوادور

