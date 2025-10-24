أزمة على حافة الكاريبي.. واشنطن تحرك أسطولها ومادورو يرفع صواريخ "إجلا-إس" في مواجهة الغضب الأمريكي.. ترامب يبرر التحشيد بـ"مكافحة المخدرات" وفنزويلا تراها غطاء للتدخل العسكري

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة 4500 جندي من مشاة البحرية والبحارة في منطقة البحر الكاريبي، في إطار خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز عمليات مكافحة عصابات تهريب المخدرات.

ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نداءً باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة، طالبًا وقف التصعيد العسكري. وقال مادورو بكلمات بسيطة: "لا للحرب المجنونة.. أرجوكم. نعم للسلام. نعم للسلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة.. أرجوكم".

وجاء هذا النداء بعد ساعات فقط من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف فيها عن تحوّل جوهري في الاستراتيجية الأمريكية تجاه فنزويلا، إذ قال: "نحن ننظر بالتأكيد إلى البر الآن، لأننا نسيطر تمامًا على البحر".

في السياق نفسه، نفى ترامب تقريرًا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أفاد بإرسال قاذفات أمريكية من طراز "بي-1" قرب فنزويلا، وقال معلّقًا: "هذا ليس دقيقًا. لكننا لسنا راضين عن فنزويلا".

5000 صاروخ "إجلا-إس" في كل زاوية من فنزويلا

كان مادورو رد على التهديدات الأمريكية بإعلان عسكري لافت، كشف فيه عن امتلاك بلاده 5000 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "إجلا-إس" روسي الصنع، موزّعة على مواقع دفاع جوي رئيسية في جميع أنحاء البلاد.

وخلال فعالية عسكرية بُثّت عبر قناة "فنزويلا دي تيليفيزيون" (VTV)، قال: "أي قوة عسكرية في العالم تعرف قوة صواريخ إجلا-إس، ولدى فنزويلا ما لا يقل عن 5000 منها".

وأضاف أن هذه الصواريخ، التي يحملها جندي واحد، نُشرت "حتى في آخر جبل، وآخر بلدة، وآخر مدينة في الإقليم"، في إشارة إلى تعميم التحصين الدفاعي.

سلاح فعّال ضد الطيران المنخفض

تُعدّ صواريخ "إجلا-إس" أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، مشابهة في وظيفتها لصواريخ "ستينغر" الأمريكية. ويمكنها إسقاط طائرات الهليكوبتر، والطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض، إضافة إلى الطائرات المُسيرة والصواريخ الجوالة. وبحسب شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية، يصل مدى الصاروخ إلى 6000 متر، ويستهدف أهدافًا على ارتفاع أقصاه 3500 متر.

ويشير تقرير "ميزان القوى العسكرية" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) إلى أن هذه الصواريخ جزء معروف من الترسانة الفنزويلية. كما ظهر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في لقطات متعددة وهو يحمل منصات إطلاق هذه الصواريخ في كراكاس.

ونفّذت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة ضربات قاتلة ضد قوارب قبالة الساحل الكاريبي، زعمت أنها تستخدم في تهريب المخدرات، وهو إجراء أثار تساؤلات من مشرّعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، شكّكوا في شرعيته ووصفوه باستهداف "قوارب المخدرات" بحسب الـ"CNN".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.