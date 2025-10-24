قوافل الخير تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

نظمت الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة قافلة جديدة، ضمن مبادرة "قوافل الخير" التي أطلقها المحافظ العام الماضي والمستمرة حتى الآن، وذلك بمدرسة عبد القادر الابتدائية بنطاق حي العامرية أول، لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة المستعمرة.

يأتى ذلك تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على مد جسور التواصل مع المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرة "قوافل الخير" وتنظيم القوافل بصفة دورية في مختلف المناطق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

