الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قوافل الخير تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

قوافل الخير تواصل
قوافل الخير تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

 نظمت الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة قافلة جديدة، ضمن مبادرة "قوافل الخير" التي أطلقها المحافظ العام الماضي والمستمرة حتى الآن، وذلك بمدرسة عبد القادر الابتدائية بنطاق حي العامرية أول، لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة المستعمرة.

 

محمد فراج وبسنت شوقي يكشفان عن مشاريع فنية جديدة على هامش ختام مهرجان الجونة

الطماطم بين موسمين.. زيادة في عدد الفدادين وانخفاض في العائد الكلي.. تراجع في الأسعار.. والبيانات الرسمية ترصد تحولًا في خريطة المحاصيل

يأتى ذلك تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على مد جسور التواصل مع المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرة "قوافل الخير" وتنظيم القوافل بصفة دورية في مختلف المناطق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية عبد القادر الابتدائية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

محمد فراج وبسنت شوقي يكشفان عن مشاريع فنية جديدة على هامش ختام مهرجان الجونة

الطماطم بين موسمين.. زيادة في عدد الفدادين وانخفاض في العائد الكلي.. تراجع في الأسعار.. والبيانات الرسمية ترصد تحولًا في خريطة المحاصيل

تناوليه كوجبة خفيفة، تعرفي على فوائد بذور القرع الصحية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

غياب الشناوي، توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

13 نوفمبر آخر فرصة، كيف تحجز أراضي الإسكان المتوسط؟

جماهير الزمالك تهاجم جون إدوارد وتطالب برحيله (فيديو)

شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية