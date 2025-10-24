الطماطم بين موسمين.. زيادة في عدد الفدادين وانخفاض في العائد الكلي.. تراجع في الأسعار.. والبيانات الرسمية ترصد تحولًا في خريطة المحاصيل

كشفت الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2023 / 2024 الصادرة عن الجـهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء، أن مسـاحة محصـول الطماطم 414.1 ألف فدان عـام 2023 / 2024 مقــابـــل 394.8 ألـف فــدان عــام 2022/ 2023 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 4.9٪.

كمـيــة الإنتــــاج من الطماطم

وبلغـــت كمـيــة الإنتــــاج 7.0 ملايين طن عام 2023/ 2024 مقابـل 7.1 مليون طــــن عام 2022/2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 2.0٪، ويرجع ذلك الانخفاض إلى انخفاض إنتاجية الفدان.

سعر الخضار اليوم الجمعة

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025.



تراوح سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 16 جنيها.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه ، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيها إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 جنيهات إلى 15 جنيها.

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 13 جنيها.

تراوح سعر فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

