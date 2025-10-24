قصر العيني يحتفي بـ عصام الطوخي أول عربي ينضم لمجلس إدارة مؤسسة طب العيون العالمية

أعلنت مؤسسة طب العيون العالمية (Ophthalmology Foundation – OF) عن اختيار الدكتور عصام الطوخي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، وعميد كلية الطب بجامعة باديا، عضوًا بمجلس إدارتها، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2028.

ويُعد هذا الاختيار تقديرًا دوليًا مستحقًا لإسهامات الدكتور عصام الطوخي في مجال طب العيون، وجهوده المتميزة في التعليم والتدريب الأكاديمي والخدمة الإكلينيكية.

وجاء في خطاب الترحيب الصادر عن المؤسسة والموقّع من جوليا هالر نائب رئيس المؤسسة، وجيمس ف. مازو رئيس مجلس الإدارة، تأكيد على التقدير الكبير للدور العلمي والمهني الذي يقدمه الدكتور الطوخي، وتطلع المؤسسة إلى التعاون معه ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التعليم الطبي وتطوير مهارات الأطباء في مختلف أنحاء العالم.

معلومات عن المؤسسة الدولية لطب العيون

وتُعد مؤسسة طب العيون العالمية من أبرز الكيانات الدولية الداعمة للتعليم الطبي والبحث العلمي في تخصص العيون، إذ تسعى إلى رفع كفاءة التدريب الطبي في الدول منخفضة الموارد والمناطق المحرومة، من خلال شراكات ممتدة مع الجمعيات والمنظمات الطبية حول العالم. ويضم مجلس إدارتها نخبة من رواد وأساتذة طب العيون من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، ويُعقد اجتماعه ثلاث إلى أربع مرات سنويًا، من بينها اجتماع شخصي يقام عادة على هامش مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن هذا التقدير الدولي يمثل إنجازًا مشرفًا لقصر العيني وللطب المصري، وترسيخًا لمكانة الأساتذة المصريين في المحافل الأكاديمية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع العلمي الدولي في الكفاءات المصرية وما تتمتع به من خبرة وتميز.

