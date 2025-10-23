الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

قصر العيني: انضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا يعزز مكانتها العلمية والبحثية

انضمام مصر إلى هورايزون
انضمام مصر إلى هورايزون أوروبا

قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن انضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا يمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر العلمية والبحثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو نتاج الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعت العلم والابتكار في صميم أولويات التنمية الوطنية.

جاء ذلك تعليقا على انضمام مصر رسميًا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار، كأول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تُحقق هذا الإنجاز.

وأضاف صلاح أنه لا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز دون أن نُثمن دور مؤسساتنا العريقة، وعلى رأسها جامعة القاهرة، التي تمثل صرحًا علميًا رائدًا في مصر والمنطقة، بقياد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، والتي تقدم دعمًا مستمرًا للبحث العلمي والابتكار، مما يتيح للباحثين والعلماء البيئة المثلى للتميز والإبداع."

وأشار عميد طب قصر العيني إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وفريق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاح ملف الانضمام، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين للمشاركة الفاعلة على المستوى العالمي.

كما أشار الدكتور صلاح إلى الدور البارز للدكتور عبد الحميد الزهيري، كبير المفاوضين في ملف انضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا.

وقال صلاح نفخر بانتماء الدكتور عبد الحميد الزهيري إلى كلية الطب – قصر العيني، وهو نموذج مشرف لأبنائنا من أعضاء هيئة التدريس الذين يساهمون بجدارة في رفع اسم مصر في المحافل الدولية من خلال خبرتهم وتمثيلهم المشرف لوطنهم في الملفات العلمية والدبلوماسية ذات الأثر الكبير."

تأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة مصر كقوة فاعلة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتؤكد ريادتها الإقليمية والدولية في مسيرة التنمية المستدامة.

