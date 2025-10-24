مصر تحصد 13 ميدالية و4 كؤوس في بطولة أفريقيا للمياه المفتوحة

نجحت بعثة منتخب مصر للسباحة للمياه المفتوحة في فرض تألقها خلال منافسات البطولة الأفريقية للرياضات المائية للكبار والناشئين، المقامة بمدينة مومباسا الكينية خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 24 من الشهر الجاري، بعدما تمكنت من حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و2 برونزيتين.

حصاد مصر في بطولة أفريقيا

وجاءت الميداليات على النحو التالي: الميداليات الذهبية، محمد عادل مصيلحي ميداليتين في سباق (5 ك عمومي، و3 ك عمومي) – أحمد الحوراني (5 ك تحت 18 سنة) – أحمد سمير (5 ك تحت 17 سنة) – أروى فيصل (5 ك تحت 17 سنة) – معاذ حسام (5 ك تحت 15 سنة) – ذهبية التتابع عمومي (محمد عادل مصيلحي – لميس عمرو – معاذ حسام – أروى فيصل).

الميداليات الفضية، لميس السكري (5 ك تحت 18 سنة) – معاذ حسام (3 ك عمومي) – فضية التتابع ناشئين (أحمد الحوراني – روفيدة عمرو – زينة مدحت – أحمد سمير).

الميداليات البرونزية، زينة أحمد مدحت (5 ك عمومي) – روفيدة عمرو (5 ك تحت 15 سنة) – أروى فيصل (3 ك بنات).

كما حصد المنتخب المصري عدة جوائز فردية مميزة، حيث توج محمد عادل مصيلحي بكأس أفضل سباح عمومي، وفازت أروى فيصل بكأس أفضل ناشئة، فيما حصل معاذ حسام على كأس أفضل سباح، بالإضافة إلى تتويج منتخب مصر بكأس البطولة الأفريقية للناشئين.

ويرأس البعثة إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: "خالد عوض مديرا فنيًا، أحمد المحلاوي مدربا، أمل أبو عرام إداريا، والدكتورة ريم سمير طبيبة المنتخب".

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة كلًا من: "معاذ حسام، أحمد سيد محمد، أحمد محمود الحوراني، محمد عادل مصيلحي،.روفيدة عمرو، أروى فيصل، لميس عمرو، وزينة مدحت".

