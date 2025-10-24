الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توقعات بقرب عقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

ترامب وكيم، فيتو
ترامب وكيم، فيتو

 أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مسئولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشوا سرا إمكانية تنظيم لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

احتمال كبير لعقد لقاء بين ترامب وكيم

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار وزير الوحدة الكوري الجنوبي، تشونج دونج يونج، يوم الجمعة، إلى وجود احتمال كبير لانعقاد هذا اللقاء الأسبوع المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت عربي"، أوضح يونج للصحفيين أن بيونج يانج تبدي اهتماما بالولايات المتحدة، مشيرا إلى "إشارات متعددة تدل على احتمالات قوية بحدوث اجتماع" بين الزعيمين.

زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية

 وأضاف الوزير أن اللقاء المرتقب قد يعقد تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

يذكر أن آخر اجتماع بين ترامب وكيم عقد عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيم جونج أون ترامب بيونج يانج ترامب وكيم كوريا الجنوبية

مواد متعلقة

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الشرق

رئيس كوريا الجنوبية يهنئ السيسي على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير

رسالة دون رد تعرقل لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية

بحضور مسئولين من الصين وروسيا، كوريا الشمالية تستعرض آخر جيل من أسلحتها

الأكثر قراءة

بالملايين، نجم الزمالك السابق يعلن التنازل عن مستحقاته المالية للنادي

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بسبب قضية نفقة، تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بشبرا الخيمة

الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخص على قائدي السيارات بالوراق

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

انخفاض في البلدي، أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

القبض على عاطل نشر مقاطع تحرش بالفتيات في المواصلات بالشرقية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

"مصر بلد الأنبياء"، دراسة تكشف صفحات مضيئة من تاريخ السماء على أرض الكنانة

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بزوال الهموم والتخلص من الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads