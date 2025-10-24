توقعات بقرب عقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مسئولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشوا سرا إمكانية تنظيم لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

احتمال كبير لعقد لقاء بين ترامب وكيم

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار وزير الوحدة الكوري الجنوبي، تشونج دونج يونج، يوم الجمعة، إلى وجود احتمال كبير لانعقاد هذا اللقاء الأسبوع المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت عربي"، أوضح يونج للصحفيين أن بيونج يانج تبدي اهتماما بالولايات المتحدة، مشيرا إلى "إشارات متعددة تدل على احتمالات قوية بحدوث اجتماع" بين الزعيمين.

زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية

وأضاف الوزير أن اللقاء المرتقب قد يعقد تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

يذكر أن آخر اجتماع بين ترامب وكيم عقد عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

