السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة دون رد تعرقل لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية

ترامب وكيم أون
ترامب وكيم أون

ذكرت شبكة سي إن إن، في تقرير لها اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته إلى آسيا في أواخر أكتوبر الجاري.

رسالة بقيت دون رد تقف عائقا أمام لقاء جديد بين ترامب والزعيم كيم
 

ونقلت سي إن إن عن مصادر قولها: أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، والإدارة الرئاسية الأمريكية غير واثقة بعد من انعقاد مثل هذا الاجتماع.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أن المسائل اللوجستية المتعلقة بتنظيم اجتماع بهذا المستوى لم تحسم بعد، إذ لا توجد اتصالات بين واشنطن وبيونج يانج، كما كانت خلال ولاية ترامب الأولى.

وأضافت أن الطلب الذي قدمه رئيس البيت الأبيض إلى كيم جونغ أون في وقت سابق من عام 2025 بقي دون إجابة لأن بيونج يانج لم تقبل الرسالة التي أرسلها ترامب.

وأعرب كيم في وقت سابق عن انفتاحه على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. ومع ذلك، جددت إدارة ترامب التزامها بالسعي إلى نزع السلاح النووي "الكامل" لكوريا الشمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون آسيا

مواد متعلقة

ويتكوف وكوشنر: ترامب شعر أن الإسرائيليين خرجوا عن السيطرة بعد قصف الوفد المفاوض بالدوحة

ردًا على الحشد الأمريكي، كيم جونج يتخذ إجراءات عسكرية استراتيجية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

وعود!

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads