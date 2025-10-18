رسالة دون رد تعرقل لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية

ذكرت شبكة سي إن إن، في تقرير لها اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته إلى آسيا في أواخر أكتوبر الجاري.

رسالة بقيت دون رد تقف عائقا أمام لقاء جديد بين ترامب والزعيم كيم



ونقلت سي إن إن عن مصادر قولها: أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، والإدارة الرئاسية الأمريكية غير واثقة بعد من انعقاد مثل هذا الاجتماع.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أن المسائل اللوجستية المتعلقة بتنظيم اجتماع بهذا المستوى لم تحسم بعد، إذ لا توجد اتصالات بين واشنطن وبيونج يانج، كما كانت خلال ولاية ترامب الأولى.

وأضافت أن الطلب الذي قدمه رئيس البيت الأبيض إلى كيم جونغ أون في وقت سابق من عام 2025 بقي دون إجابة لأن بيونج يانج لم تقبل الرسالة التي أرسلها ترامب.

وأعرب كيم في وقت سابق عن انفتاحه على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. ومع ذلك، جددت إدارة ترامب التزامها بالسعي إلى نزع السلاح النووي "الكامل" لكوريا الشمالية.

