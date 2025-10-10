بحضور مسئولين من الصين وروسيا، كوريا الشمالية تستعرض آخر جيل من أسلحتها

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، ونائب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف على هامش احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم في بيونج يانج، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية.

وحيّا كيم جونج أون جهود بكين في الحفاظ على "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وتُعد الصين الحليف الأقرب لكوريا الشمالية رغم التوتر بينها بسبب البرنامج النووي لبيونغ يانغ.من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الصيني، إن "الحفاظ على علاقات الصداقة التقليدية والتعاون وتطويرها، هي سياسة لا تتزعزع للصين"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

ونظمت كوريا الشمالية الخميس عروضًا في ساحة الأول من مايو في بيونغ يانغ، احتفالًا بالذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الشيوعي.

وألقى كيم جونج أون في الاحتفال خطابًا بحضور نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.

وعزز البلدان علاقتهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد أرسلت بيونغ يانغ الآلاف من جنودها لدعم الجيش الروسي في القتال.

ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية مشاهد لأطفال يقدمون الورود لزعيم بلدهم الذي تولى السلطة خلفًا لوالده الذي تولاها هو أيضًا خلفًا لوالده، ومن المتوقع أن تنظم بيونغ يانغ الجمعة عرضًا عسكريًا كبيرًا تستعرض فيه آخر جيل من أسلحتها، ولا سيما الصواريخ البالستية العابرة للقارات، بحسب مراقبين.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن جارته الشمالية تستعد على ما يبدو "لتمارين تستخدم فيها معدات وصواريخ"، مرجحًا أن يُقام الاستعراض مساء الجمعة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية للصحافيين، "نتوقع أن تمطر في كوريا الشمالية بمعدل ميليمتر واحد اعتبارًا من بعد الظهر. لذا سيبقى تنظيم الاستعراض ممكنًا".

وقال سيونج هيون لي الباحث في المركز الآسيوي في جامعة هارفرد، إن هذه الاحتفالات والاستعراضات هي مناسبة لإظهار قوة التحالف الاستراتيجي لمحور الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وأضاف: "من وجهة نظر استراتيجية، يُظهر كيم مكانته كشريك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.