كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الشرق

أفادت وكالة "يونهاب" بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، في أول إطلاق صاروخي تقوم به بيونج يانج منذ تولي لي جاي ميونج الرئاسة في كوريا الجنوبية مطلع يونيو.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة أن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية إطلاق الصاروخ الباليستي نحو البحر الشرقي"، لكن لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأشارت "يونهاب" إلى أن عملية الإطلاق الصاروخي تعد الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس لي جاي ميونج الرئاسة في مطلع يونيو.



ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرّر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.

من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة إذا ما تخلّت عن فكرة حرمان بلده من أسلحته النووية.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، كشفت كوريا الشمالية عن "أقوى" صاروخ بالستي عابر للقارات تمتلكه، وذلك خلال عرض عسكري أقيم في بيونج يانج بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس النظام وحضره مسؤولون كبار من روسيا والصين.



