صدمة في برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو

رافيينا
رافيينا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، تقلصت فرص مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكره، الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في تغطية النادي الكتالوني، لن يتواجد رافينيا في الكلاسيكو.

أوضح روميرو أن رافينيا شعر بانزعاجات في نهاية الحصة التدريبية، أمس الخميس، ولم يستطع استكمالها.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي لم يشارك في تدريبات، اليوم الجمعة، بينما أصبح الثنائي أندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونج جاهزان للمباراة.

يحتل ريال مدريد  صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة بالمرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

وحال انتصار برشلونة في الكلاسيكو سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حتى إشعار آخر.

