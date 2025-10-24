بوابات إلكترونية و20 سيارة إسعاف إضافية لتأمين زوار مولد سيدي إبراهيم الدسوقي

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن خطة تأمين مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تضمنت تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية حديثة حول المسجد الإبراهيمي وساحة المولد، وتجهيز المستشفى الصحي لاستقبال أي حالات طارئة، وتوفير 20 سيارة إسعاف إضافية من المراكز المجاورة، إلى جانب مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال فترة الاحتفالات.

وتابع، ساطور، أن المدينة أنهت استعداداتها النهائية للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، من خلال خطة متكاملة تهدف لتأمين الزائرين وضمان سلامتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.



وأضاف أن مديرية الأوقاف أعدت برنامجًا متنوعًا للندوات الدينية في جميع مساجد المدينة، بمشاركة نخبة من الدعاة، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية وكافة القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتموين وطب البيطرة وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بدسوق، والتي تعمل على مدار الساعة حتى الليلة الختامية للمولد يوم الخميس 30 أكتوبر.

ودعا رئيس المدينة المواطنين والزائرين للإبلاغ عن أي طارئ أو مخالفة عبر أرقام غرفة العمليات 0472568812 – 0472562015 أو الخط الساخن 114، مؤكدًا أن سلامة الزائرين وراحتهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

