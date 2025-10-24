الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بوابات إلكترونية و20 سيارة إسعاف إضافية لتأمين زوار مولد سيدي إبراهيم الدسوقي

رئيس مدينة دسوق والعمال
رئيس مدينة دسوق والعمال خلال تجهيزات مولد الدسوقي

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن خطة تأمين مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تضمنت تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية حديثة حول المسجد الإبراهيمي وساحة المولد، وتجهيز المستشفى الصحي لاستقبال أي حالات طارئة، وتوفير 20 سيارة إسعاف إضافية من المراكز المجاورة، إلى جانب مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال فترة الاحتفالات.

 

وتابع، ساطور، أن المدينة أنهت استعداداتها النهائية للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، من خلال خطة متكاملة تهدف لتأمين الزائرين وضمان سلامتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.


وأضاف أن مديرية الأوقاف أعدت برنامجًا متنوعًا للندوات الدينية في جميع مساجد المدينة، بمشاركة نخبة من الدعاة، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية وكافة القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتموين وطب البيطرة وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بدسوق، والتي تعمل على مدار الساعة حتى الليلة الختامية للمولد يوم الخميس 30 أكتوبر.

ودعا رئيس المدينة المواطنين والزائرين للإبلاغ عن أي طارئ أو مخالفة عبر أرقام غرفة العمليات 0472568812 – 0472562015 أو الخط الساخن 114، مؤكدًا أن سلامة الزائرين وراحتهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيار الكهربائي ابراهيم الدسوقي اللواء الدكتور علاء عبد المعطي العارف بالله إبراهيم الدسوقي رئيس مركز ومدينة دسوق مولدات كهربائية

مواد متعلقة

رفع حالة الطوارئ بدسوق مع بداية مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سلوت: كانت لحظة صعبة علينا وعلى محمد صلاح

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

انخفاض في البلدي، أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

شعبة المصدرين: إعلان الصين دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة غير مسبوقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعادة جميع الجثث شرط للانتقال للمرحلة الثانية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم مسح الرقبة في الوضوء

ما حكم غسل الجمعة وهل هو سنة أم فرض؟ الإفتاء ترد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية