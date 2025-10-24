تعطيل الدراسة في عدد من المدارس بكفر الشيخ بسبب احتفالات مولد إبراهيم الدسوقي

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تعطيل الدراسة في عدد من مدرسة بمدينة دسوق لمدة تتراوح بين 3 و6 أيام، تبدأ من غدٍ السبت، وذلك بالتزامن مع انطلاق احتفالات مولد إبراهيم الدسوقي، التي بدأت فعالياتها اليوم الجمعة وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن القرار جاء بالتنسيق مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتوصية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بدسوق، نظرًا للتوافد الكبير المتوقع للزائرين من مختلف المحافظات وما يصاحبه من كثافات مرورية عالية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وضمان انسياب الحركة في محيط المدارس.

وأوضح، جودة أن المدارس القريبة من المسجد الإبراهيمي والمناطق المحيطة به هي الأكثر تأثرًا بحركة الزائرين، لذلك تقرر تعطيل الدراسة بها مؤقتًا، على أن تستمر العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنتظم في باقي مدارس الإدارة التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الإدارات التعليمية أعدت خطة لتعويض الطلاب عن الأيام التي سيتم فيها تعطيل الدراسة من خلال جداول مكثفة ودروس مراجعة إضافية عقب انتهاء الاحتفالات، مؤكدًا أن المديرية تضع سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المقام الأول.

كما شدد على ضرورة تأمين جميع المباني المدرسية وغلقها بإحكام ومراجعة إجراءات السلامة، مع استمرار التنسيق بين مديرية التعليم، ورئاسة مركز ومدينة دسوق، ومديرية الأمن لمتابعة الموقف أولًا بأول طوال فترة الاحتفالات.

يُذكر أن مدينة دسوق تشهد سنويًا توافد مئات الآلاف من الزائرين للاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي، أحد أبرز أولياء الله الصالحين في مصر والعالم العربي، حيث تتحول المدينة خلال الأسبوع إلى مركز روحي وتجاري نشط يعكس روح التراث الصوفي والمظاهر الاجتماعية الأصيلة بالمحافظة.

