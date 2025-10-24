رفع حالة الطوارئ بدسوق مع بداية مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

أعلن الدكتور جمال ساطور، رئيس مدينة دسوق، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، استعدادًا لانطلاق احتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والتي بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى الجمعة المقبلة الموافق 31 أكتوبر 2025، وسط أجواء روحانية واحتفالية مميزة تشهدها المدينة كل عام.

وأوضح رئيس المدينة أن فعاليات المولد تمثل حدثًا دينيًا وروحيًا كبيرًا، لا يقتصر على الجانب الصوفي فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشهد مدينة دسوق خلاله رواجًا تجاريًا ونشاطًا سياحيًا ملحوظًا، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويمنح المدينة حيوية خاصة.

وأشار إلى أن دسوق تُعد من أهم المدن السياحية في دلتا مصر نظرًا لموقعها المتميز على فرع رشيد، ما يجعلها قبلة للزائرين والمريدين خلال هذه المناسبة العطرة.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية والخدمية رفعت درجة الاستعداد إلى أقصى مستوى لتوفير الراحة والأمان للزائرين، مع تكثيف أعمال النظافة والإنارة ومتابعة المرافق العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتموين والأوقاف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الجهود متواصلة لضمان خروج المولد هذا العام بصورة تليق باسم سيدي إبراهيم الدسوقي ومكانته في قلوب المصريين.

