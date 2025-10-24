شاهد إطلالة لاعبي الأهلي قبل انطلاق معسكر موقعة ايجل نوار (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مجموعة من أحدث صور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من داخل اروقة القلعة الحمراء، وذلك قبل خوض المران الأخير الذى يسبق دخول الفريق فى معسكر مغلق حتى موعد مباراة العودة مع ايجل نوار بطل بوروندي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي غدا السبت فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي تحضيراته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

