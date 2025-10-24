موعد مباراة "رجال سلة الأهلي" مع هليوبوليس في دوري المرتبط

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق هليوبوليس ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لمواصلة الانتصارات في بطولة دوري المرتبط.

وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع هليوبوليس في تمام الساعة السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر الاهلي في الجزيرة.

ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للحفاظ على اللقب بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.