رياضة

موعد مباراة "رجال سلة الأهلي" مع هليوبوليس في دوري المرتبط

رجال سلة الاهلي
رجال سلة الاهلي

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق هليوبوليس ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لمواصلة الانتصارات في بطولة دوري المرتبط. 

وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع هليوبوليس في تمام الساعة السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر الاهلي في الجزيرة. 

ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للحفاظ على اللقب بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.  

الأهلي رجال سله الاهلي دوري مرتبط

