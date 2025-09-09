الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن خام الحديد يتجاوز 107 دولارات مسجلا أطول مكاسب منذ يناير

خام الحديد
خام الحديد

 ارتفع سعر خام الحديد للجلسة السادسة متجهًا نحو أعلى إغلاق له في أكثر من ستة أشهر، وسط توقعات بأن يكتسب الطلب الصيني زخما.

تجاوزت العقود الآجلة للخام المستخدمة في صناعة الصلب لفترة وجيزة مستوى 107 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى يومي منذ أواخر فبراير حين قفزت الأسعار عقب إغلاق مناجم رئيسية في أستراليا، قبل أن تتراجع قليلًا عن هذه المستويات، كما يتجه خام الحديد لتسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ يناير، بحسب وكالة بلومبرج.

كتب محللو شركة "سيتيك سيكيوريتيز"  في مذكرة: "الطلب في الصناعات المستهلكة للصلب انتعش بشكل ملحوظ بعد العرض العسكري، مما عزز الحاجة إلى إعادة التخزين خلال موسم الذروة ودعم أسعار القطاع".

 وأضافوا أن السوق تلقت دعما أيضا من آمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

كانت الصين قد نظمت في وقت سابق من هذا الشهر عرضًا عسكريًا يُقام مرة كل عِقد، للكشف عن أسلحة جديدة واستعراض النفوذ الدبلوماسي المتنامي لبكين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وخلال الحدث، طُلب من بعض مصانع الصلب في شمال البلاد تقليص الإنتاج للحد من مستويات التلوث.

 

استثمارات مطلوبة من "ريو تينتو"

 كما تلقت الأسعار دعمًا من تقارير أفادت بأن مجموعة "ريو تينتو" تعرضت لضغوط من حكومة غينيا للاستثمار في صناعة الصلب بالقرب من منجمها العملاق لخام الحديد "سيماندو". وذكرت صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" أن هذه الخطوة تعكس احتمال تحرك الحكومة ضد الشركات التي تركز بشكل أساسي على تصدير المواد الخام.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم "ريو تينتو": "نلتزم بالتعاون مع شركائنا الصناعيين والحكومة في دراسة جدوى لإنشاء مصنع كريات الحديد، وهو ما سيمكننا من تقييم الجدوى والخيارات المتاحة بشكل مشترك. في الوقت الراهن، يتركز اهتمامنا على تسليم أولى الشحنات من منجم سيماندو".

 

عقود الحديد المستقبلية تقفز

قفزت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.5% لتسجل 107 دولارات للطن عند الساعة 11:35 صباحًا بالتوقيت المحلي.

 وبلغت العقود المستقبلية المقومة باليوان في داليان أعلى مستوياتها منذ يوليو، كما ارتفعت أيضًا العقود المستقبلية للصلب في شنغهاي.

غرفة القاهرة: نشيد بتوجه الحكومة لمعالجة خام الحديد لتعزيز تنافسية صناعة الصلب

تراجع إنتاج الصلب والفحم في الصين وسط تصاعد ضغوط المعروض

في سوق المعادن الأساسية، صعد النحاس بنسبة 0.2% إلى 9930 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، كما ارتفع الألومنيوم 0.1% بعد أن حقق أكبر زيادة له في أسبوعين عقب ارتفاع في الطلب من مستودعات البورصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النحاس سوق المعادن خام الحديد الصين صناعة الصلب سعر خام الحديد الفيدرالي لأسعار الفائدة

مواد متعلقة

غرفة القاهرة: نشيد بتوجه الحكومة لمعالجة خام الحديد لتعزيز تنافسية صناعة الصلب

غرفة القاهرة: تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد خطوة لتوطين الصناعة

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بمنطق العفاريت، توفيق عكاشة يكشف كيف تدار السياسة العالمية والإقليمية

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads