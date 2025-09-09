سعر طن خام الحديد يتجاوز 107 دولارات مسجلا أطول مكاسب منذ يناير

ارتفع سعر خام الحديد للجلسة السادسة متجهًا نحو أعلى إغلاق له في أكثر من ستة أشهر، وسط توقعات بأن يكتسب الطلب الصيني زخما.

تجاوزت العقود الآجلة للخام المستخدمة في صناعة الصلب لفترة وجيزة مستوى 107 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى يومي منذ أواخر فبراير حين قفزت الأسعار عقب إغلاق مناجم رئيسية في أستراليا، قبل أن تتراجع قليلًا عن هذه المستويات، كما يتجه خام الحديد لتسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ يناير، بحسب وكالة بلومبرج.

كتب محللو شركة "سيتيك سيكيوريتيز" في مذكرة: "الطلب في الصناعات المستهلكة للصلب انتعش بشكل ملحوظ بعد العرض العسكري، مما عزز الحاجة إلى إعادة التخزين خلال موسم الذروة ودعم أسعار القطاع".

وأضافوا أن السوق تلقت دعما أيضا من آمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

كانت الصين قد نظمت في وقت سابق من هذا الشهر عرضًا عسكريًا يُقام مرة كل عِقد، للكشف عن أسلحة جديدة واستعراض النفوذ الدبلوماسي المتنامي لبكين، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وخلال الحدث، طُلب من بعض مصانع الصلب في شمال البلاد تقليص الإنتاج للحد من مستويات التلوث.

استثمارات مطلوبة من "ريو تينتو"

كما تلقت الأسعار دعمًا من تقارير أفادت بأن مجموعة "ريو تينتو" تعرضت لضغوط من حكومة غينيا للاستثمار في صناعة الصلب بالقرب من منجمها العملاق لخام الحديد "سيماندو". وذكرت صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" أن هذه الخطوة تعكس احتمال تحرك الحكومة ضد الشركات التي تركز بشكل أساسي على تصدير المواد الخام.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم "ريو تينتو": "نلتزم بالتعاون مع شركائنا الصناعيين والحكومة في دراسة جدوى لإنشاء مصنع كريات الحديد، وهو ما سيمكننا من تقييم الجدوى والخيارات المتاحة بشكل مشترك. في الوقت الراهن، يتركز اهتمامنا على تسليم أولى الشحنات من منجم سيماندو".

عقود الحديد المستقبلية تقفز

قفزت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.5% لتسجل 107 دولارات للطن عند الساعة 11:35 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وبلغت العقود المستقبلية المقومة باليوان في داليان أعلى مستوياتها منذ يوليو، كما ارتفعت أيضًا العقود المستقبلية للصلب في شنغهاي.

في سوق المعادن الأساسية، صعد النحاس بنسبة 0.2% إلى 9930 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، كما ارتفع الألومنيوم 0.1% بعد أن حقق أكبر زيادة له في أسبوعين عقب ارتفاع في الطلب من مستودعات البورصة.

