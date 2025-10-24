عمرو دياب: لي الشرف أن نجيب ساويرس المصري الوحيد اللي حضر فوزي بأول music awards (فيديو)

قال المطرب عمرو دياب خلال حفله الذي أقيم مساء أمس الخميس بمدينة الجونة تزامنا مع انعقاد مهرجان الجونة السينمائي: إن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال كان المصري الوحيد الذي حضر أول فوز له بجائزة world music awards.

عمرو دياب في حفل الجونة

وعبر الهضبة عن فخره بذلك قائلا: "عشان دا بقى قديم أوي.. أول award خدتها كان لي الشرف أن المهندس نجيب ساويرس كان معايا حضر أول award معايا.. كان المصري الوحيد".

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد في وقت مبكر، مثل الفنانة يسرا، وعمرو يوسف، وأسماء جلال، والسيناريست تامر حبيب، وأغلب ضيوف المهرجان من نجوم الفن والمجتمع.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا معه أغانيه على مدار الحفل.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه:مثل خطفوني، قمر، انت الحظ، يابخته، قمرين، العالم الله، ونور العين.

وحرص الهضبة على غناء أغنية "بابا" التي حققت أعلى مشاهدات واستماعات هذا الصيف، حيث طلبها جمهوره أكثر من مرة، وأعاد غنائها عدة مرات تلبية لطلب الحضور.

وتابع الهضبة حفله بغناء “وغلاوتك، وليلي نهاري، ووياه” وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من كل النجوم والفنانين الحاضرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.