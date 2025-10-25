الإحصاء: 1.35 مليــون طـن إنتاج مصر من الموز خلال عام 2023/ 2024

أكدت الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2023 / 2024، الصادرة عن الجـهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء، أن المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز بلغت 78.6 ألـف فــدان عـام 2023/2024 مقابـل 77.3 ألــف فـدان عــــام 2022/ 2023 بزيادة بلغــت نسبـتها 1.7٪

حجم إنتاج الموز

وبلغت كميـــة الإنتـــاج 1.35 مليـــون طـن عام 2023 / 2024 مقـابل 1.36 مليـون طـن عام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪.

أسعار الفاكهة اليوم السبت

وسجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

سعر الموز البلدي

تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

