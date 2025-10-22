سعر الفاكهة اليوم، انخفاض مفاجئ في العنب وارتفاع البرتقال والتين

الأربعاء 22 أكتوبر 2025
سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 22 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال 

  1. تراوح سعر البرتقال البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 10 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 10 إلى 20 جنيهًا.

  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

  • تراوح سعر بلح بارحي من 35 إلى 65 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 16 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 7 و17 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 15 و25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 12 جنيها إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر الكاكا من 27 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة 150 جنيهًا للكيلو.

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

