تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير
سعر القصدير

سجل سعر القصدير عالميًا حوالي 35,349 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين  الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق. 

وتتغير الأسعار باستمرار نظرًا لتقلبات السوق.

يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

 

 

 

