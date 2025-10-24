الجمعة 24 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

تطور جديد في أزمة محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

محمد عبد السلام عازف
محمد عبد السلام عازف الأورج

قررت نقابة المهن الموسيقية مد فترة التحقيق مع عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام حتى بداية شهر نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال سماع أقواله ومراجعة المستندات المقدمة في عدد من الشكاوى المقدمة ضده من متعهدي حفلات.

وأوضح مصدر داخل النقابة أن لجنة التحقيق فضّلت منح مزيد من الوقت للفنان لاستكمال دفاعه وتقديم ما يثبت موقفه القانوني بشأن بعض التعاقدات محل الخلاف، مؤكدًا أن القرار لا يتضمن أي إجراء تأديبي أو إيقاف عن العمل في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن النقابة تتعامل مع جميع أعضائها وفق اللوائح الداخلية وبمبدأ المساواة، وأن هدف اللجنة هو الوصول إلى تسوية عادلة بين الأطراف، سواء عبر التصالح أو من خلال الإجراءات القانونية المقررة.

وتعقد الجلسة المقبلة في مطلع نوفمبر بمقر النقابة بالقاهرة، على أن يتم بعدها رفع تقرير مفصل إلى مجلس النقابة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بناءً على نتائج التحقيق.

يُذكر أن محمد عبد السلام يُعد من أبرز عازفي الأورج في الساحة الشعبية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وشارك في عدد كبير من الحفلات داخل مصر وخارجها، قبل أن تثار حوله بعض الشكاوى الفنية والإدارية التي دفعت النقابة لفتح تحقيق رسمي بشأنها.

الجريدة الرسمية