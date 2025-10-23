عرض فيلم "أسد" لـ محمد دياب ومحمد رمضان في عيد الفطر 2026

أعلنت أسرة فيلم "أسد" عن الموعد النهائي لعرضه، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026، وذلك بعد تحقيق الإعلان التشويقي للفيلم، مشاهدات ضخمة خلال الساعات القليلة الماضية. كما تم الكشف عن البوستر التشويقي للفيلم، وتسبب في فرض حالة من التشويق والإثارة حول العمل وما سيحمله من أحداث وتفاصيل كتبها كل من محمد دياب وخالد دياب شيرين دياب منذ ست سنوات، قدمها فريق عمل سينمائي متميز، ليحصد كل من الإعلان والتيزر الإشادات بعمل فني من طراز مختلف سيقدم للجمهور ليكون أقرب للملحمة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان.

فيلم أسد لمحمد رمضان

وعلى الجانب الآخر يتم حاليا تنفيذ عمليات المونتاج والمكساج والموسيقي التصويرية والجرافيك والذي سيتم تنفيذ جزء منه خارج مصر.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، من خلال قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار.

وفيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، وديكور أحمد فايز، وتصميم الملابس ريم العدل، ومونتاج أحمد حافظ. ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، وتصميم المعارك للعالمي Kaloyan Vodenicharov، وتيزر ماركوس عريان، وبوستر كريم آدم، الفيلم من إنتاج شركة Good Fellas Media Production، بالتعاون معBig Time Fund وScoop Egypt Production. التوزيع من خلال شركة Empire Entertainment في الوطن العربي، مع شريك AFD في مصر.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، واللبنانية رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.