الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري الأبطال، الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمباراة الإياب أمام إيجل نوار

مران الاهلي
مران الاهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي غدا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يختتم الفريق تحضيراته اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

مواد متعلقة

يورتشيتش يعلنها لأول مرة: شعرت براحة بعد خروج الأهلي من بطولة أفريقيا (فيديو)

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي في هذه الحالة وأتمنى ضم إمام عاشور (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

سعر السمك اليوم، ارتفاع كبير في البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في البوري

خدمات

المزيد

لك الحق في الدعاية ولكن، محظورات على مرشحي الانتخابات وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية