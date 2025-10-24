أبرزها الكلاسيكو، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الليجا لمواجهة ريال سوسيداد ضد إشبيلية.

وتشهد الجولة العاشرة من الليجا مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد المقبل.

وجاءت مواعيد الجولة كالتالي

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

الجمعة 24 أكتوبر

ريال سوسيداد ضد إشبيلية - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر

جيرونا ضد ريال أوفييدو - 3 عصرا

إسبانيول ضد إلتشيه - 5:15 مساء

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - 7:30 مساء

فالنسيا ضد فياريال - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر

ريال مايوركا ضد ليفانتي - 4 مساء

ريال مدريد ضد برشلونة - 6:15 مساء

أوساسونا ضد سلتا فيجو - 8:30 مساء

رايو فاليكانو ضد ألافيس - 11 مساء

الاثنين 27 أكتوبر

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 11 مساء

ويتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الوصافة قبل كلاسيكو الأرض.

