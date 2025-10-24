الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الكلاسيكو، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الليجا لمواجهة ريال سوسيداد ضد إشبيلية.

وتشهد الجولة العاشرة من الليجا مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد المقبل.

وجاءت مواعيد الجولة كالتالي

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

الجمعة 24 أكتوبر 
ريال سوسيداد ضد إشبيلية - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر 
جيرونا ضد ريال أوفييدو - 3 عصرا
إسبانيول ضد إلتشيه - 5:15 مساء 
أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - 7:30 مساء 
فالنسيا ضد فياريال - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر 
ريال مايوركا ضد ليفانتي - 4 مساء
ريال مدريد ضد برشلونة - 6:15 مساء 
أوساسونا ضد سلتا فيجو - 8:30 مساء
رايو فاليكانو ضد ألافيس - 11 مساء

الاثنين 27 أكتوبر 
ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 11 مساء

 

ويتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الوصافة قبل كلاسيكو الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الليجا ريال سوسيداد ضد إشبيلية ريال مدريد ضد برشلونة ريال مدريد برشلونة مباراة الكلاسيكو كلاسيكو الارض

مواد متعلقة

رفض استئناف برشلونة الثاني بشأن فليك قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أهمية تناول البروتين في الإفطار

بشكل فوري، ترامب يعاقب كندا بسبب فيديو للرئيس الأسبق ريجان

10 صور ترصد حفل عمرو دياب في الجونة

خدمات

المزيد

لك الحق في الدعاية ولكن، محظورات على مرشحي الانتخابات وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية