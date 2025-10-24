هنادي مهنا: احتفظت بلون شعري 3 سنوات بسبب تصوير "أوسكار..عودة الماموث"

أكدت الفنانة هنادي مهنا أن مشاركتها في فيلم "أوسكار عودة الماموث" تُعد واحدة من أمتع التجارب الفنية في مسيرتها، مشيرة إلى أن العمل يجمع بين الطابع الاجتماعي والعائلي مع لمسات من الكوميديا والأكشن، ليكون مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

تجربة مختلفة بروح الفريق

وقالت هنادي مهنا، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، إن كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والانسجام منذ اليوم الأول، مؤكدة أن روح التعاون بين فريق العمل جعلتهم لا يشعرون بمرور الوقت أثناء التصوير.

وأضافت أن الفيلم يمثل تجربة فريدة من نوعها في السينما المصرية لاعتماده على المؤثرات البصرية الحديثة (VFX)، ووصفت فكرته بأنها "مثل طفل رضيع بالنسبة لنا"، في إشارة إلى تعلقها بالمشروع منذ مراحله الأولى.

هنادي مهنا: "لون شعري ما اتغيّرش 3 سنين"

وكشفت هنادي مهنا أنها احتفظت بلون شعرها لمدة 3 سنوات كاملة للحفاظ على استمرارية الشخصية في الفيلم، ووصفت ذلك بأنه تحدٍ صعب لأي فتاة.

وأوضحت أنها كانت مترددة في البداية بسبب اعتماد الفيلم بشكل كبير على الجرافيك، لكنها انبهرَت بعد مشاهدة النماذج الأولى للمؤثرات البصرية، ما جعلها تقتنع تمامًا بالمشاركة في العمل.

