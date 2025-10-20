الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لأول مرة، فيلم "أوسكار عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر

أوسكار عودة الماموث،
أوسكار عودة الماموث، فيتو

نجح فيلم "أوسكار عودة الماموث" في اعتلاء صدارة شباك التذاكر مساء أمس الأحد، متفوقًا للمرة الأولى على فيلم "فيها إيه يعني"، بعدما سجّل 10 آلاف و848 تذكرة، ليحتل المركز الأول في عدد التذاكر المباعة.

إيرادات فيلم أوسكار عودة الماموث 

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت مليونًا و401 ألف و268 جنيهًا، لترتفع حصيلته الكلية خلال خمسة أيام عرض فقط إلى نحو 9 ملايين جنيه، في مؤشر واضح على الإقبال الجماهيري الكبير الذي يحظى به العمل منذ انطلاق عرضه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرة والدراما، حيث يستعيد أحد العلماء مشروعًا علميًا سريًا لإحياء المخلوقات المنقرضة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة بعد عودة "الماموث" إلى الحياة في ظروف غير متوقعة، ما يضع الأبطال أمام تحديات علمية وإنسانية ضخمة.

 

قصة وأبطال فيلم أوسكار عودة الماموث 

ويُعد الفيلم تجربة بصرية استثنائية في السينما المصرية، إذ تم تنفيذ المؤثرات البصرية والجرافيك بالكامل داخل مصر باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد متقدمة، ما جعله يُصنف كأحد أكثر الأفلام تطورًا من حيث الصورة والخدع البصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن فيلم "أوسكار.. عودة الماموث" من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للإنتاج الفني" ومحمد طنطاوي "تريند"، وفكرة كريم هشام وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت ومحمود عبدالمغني وأحمد البايض والطفلة ليا سويدان إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السينما المصرية اوسكار عودة الماموث هنادى مهنا فيلم فيها إيه يعني فيها ايه يعنى عودة الماموث محمد ثروت

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية