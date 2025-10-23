الخميس 23 أكتوبر 2025
نتنياهو: قانون ضم الضفة قدمته المعارضة وليس الليكود أو الائتلاف الحكومي

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس: إن قانون ضم الضفة قدمته المعارضة وليس الليكود أو الائتلاف الحكومي.

وأضاف مكتب نتنياهو: “قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف الحكومي”.

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت أن إسرائيل تنفذ عمليات تدمير فى شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم.

ثلاثة مخيمات للاجئين

وقالت الأونروا في بيان: إن ثلاثة مخيمات للاجئين في مناطق جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها، وتم منع سكانها من العودة إليها.

وأشارت إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تُمهد الطريق لعمليات الضم.

إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة

وأضافت أن القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وأدت إلى طرد موظفين دوليين من عملهم.

