عمرو الليثي: "أولادي أغلى حاجة في حياتي.. حاولت أكون صاحب قبل ما أكون أب" (فيديو)

عبر الإعلامي د. عمرو الليثي عبر صفحاته الرسمية علي وسائل التواصل الإجتماعي، عن مشاعره العميقة تجاه أولاده، مؤكدًا على القيمة الكبيرة التي يضعها فيهم.

وأوضح أن ابنه يمثل له روحه وقلبه، وأنه يتمنى من الله أن يكون راضيًا عنه.

الإعلامي عمرو الليثي

وفي رسالته لابنه، أكد الليثي أنه حاول أن يكون صاحبًا قبل أن يكون أبًا، ومسئولًا قبل أن يكون موجهًا، وسندًا قبل أي شيء آخر.

وأضاف أنه يريد أن يقول لابنه إنه لم يربيه إلا من طيب، ولم يأكل إلا من طيب، وأن كل قرش كان وراءه مجهود وسهر وتعب، وكان الله لطيفًا بهم.

كما تمنى عمرو الليثي أن يتذكره ابنه بالخير والرضا، وأنه لم يقصر معه، وأن حياته كانت عشانه، ويأمل الليثي أن يدعو له ابنه بالخير عندما يغيب عنه، وأن يشعر بأن حياته لم تضيع هدرًا، وأن ما زرعه فيه هو أكبر ميراث سيتركه خلفه.

كذلك أكد الليثي على أهمية التربية الصالحة والأخلاق الحميدة التي يجب أن نزرعها في أبنائنا، وأهمية أن يكون لنا تأثير إيجابي على حياة أبنائنا، وأن نترك لهم إرثًا قيمًا بعد رحيلنا.

