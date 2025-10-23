الولايات المتحدة: احتمال لقاء ترامب وبوتين لا يزال قائما

قال البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، إن احتمال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يزال قائما.

لقاء ترامب وبوتين

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب لم ير ما يكفي من روسيا بشأن تحقيق السلام.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر على اقتصاد موسكو لكنها لا تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين: القمة مع ترامب بحاجة إلى تحضير ونحن نريد مواصلة الحوار.

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي تبنيه رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المستمر على حربها ضد أوكرانيا.

وتتضمن الحزمة الجديدة حظرا جزئيا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، وتضييق الخناق على العائدات التي تمول المجهود العسكري الروسي.

إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي

كما تشمل العقوبات إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي، إلى جانب قيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة.

