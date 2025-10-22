الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان عاجل من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

قالت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الأربعاء، بإجماع  الأعضاء أن دولة إسرائيل سلطة احتلال وطالبتها بتنفيذ التزاماتها القانونية.

استخدام التجويع وسيلة حرب

وأضافت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل كسلطة احتلال الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة.

وتابعت محكمة العدل الدولية: "لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب". 

لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات

واستكملت محكمة العدل الدولية: "لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.. في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا".

واختتمت محكمة العدل الدولية: "إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.. إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة العدل الدولية إسرائيل الأراضي الفلسطينية التجويع الأونروا

مواد متعلقة

إعلام عبري: نتنياهو يبلغ نائب ترامب بعدم السماح للأتراك بدخول غزة

بيان عاجل من الأردن بشأن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة

السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودخول المساعدات وبدء إعمار غزة (فيديو)

أزمات غزة والسودان وليبيا وأوكرانيا والمياه تتصدر لقاء السيسي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads