بيان عاجل من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الأربعاء، بإجماع الأعضاء أن دولة إسرائيل سلطة احتلال وطالبتها بتنفيذ التزاماتها القانونية.

استخدام التجويع وسيلة حرب

وأضافت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل كسلطة احتلال الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة.

وتابعت محكمة العدل الدولية: "لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب".

لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات

واستكملت محكمة العدل الدولية: "لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.. في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا".

واختتمت محكمة العدل الدولية: "إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.. إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.